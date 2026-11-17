Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,0 Prozent auf 77,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'211 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte BACHEM-Aktie bei 77,35 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,90 CHF. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'170 Stück gehandelt.

Am 20.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BACHEM-Aktie mit einem Kursplus von 10,68 Prozent wieder erreichen. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,52 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,975 CHF.

Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,45 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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