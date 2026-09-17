BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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17.09.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM gibt am Donnerstagmittag nach
Die Aktie von BACHEM gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 75,95 CHF ab.
Die BACHEM-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 75,95 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'608 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die BACHEM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,05 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,65 CHF. Bisher wurden via SIX SX 32'974 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 83,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,61 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 48,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,12 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 CHF.
Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Experten taxieren den BACHEM-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,40 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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