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BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729

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17.08.2026 09:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag fester

BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BACHEM. Das Papier von BACHEM legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 75,45 CHF.

BACHEM
74.97 CHF -0.20%
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Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 75,45 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'298 Punkten steht. Der Kurs der BACHEM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 75,75 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,25 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 17'655 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,25 CHF erreichte der Titel am 08.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 10,34 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 35,69 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BACHEM wird am 04.03.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BACHEM-Aktie in Höhe von 2,37 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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