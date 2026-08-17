BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die BACHEM-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 75,25 CHF an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'213 Punkten liegt. Die BACHEM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,95 CHF. Die Abwärtsbewegung der BACHEM-Aktie ging bis auf 74,65 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,25 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 29'429 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,25 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BACHEM-Aktie. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,52 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,52 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BACHEM-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,900 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,37 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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