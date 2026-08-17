BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag billiger

Um 12:28 Uhr ging es für die BACHEM-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 74,95 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'240 Punkten steht. Die BACHEM-Aktie sank bis auf 74,65 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,25 CHF. Zuletzt wechselten 21'378 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,25 CHF) erklomm das Papier am 08.05.2026. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 9,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,52 CHF. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BACHEM-Aktie mit einem Verlust von 35,26 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 CHF, nach 0,900 CHF im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen. BACHEM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,37 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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