BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag in Rot

Der BACHEM-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 79,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'400 Punkten steht. Die BACHEM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,95 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,45 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 31'170 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 86,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Abschläge von 38,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten BACHEM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,975 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BACHEM-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,45 CHF je Aktie in den BACHEM-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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