|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.11.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Montagmittag behauptet
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von BACHEM. Kaum Ausschläge verzeichnete die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 79,60 CHF.
Bei der BACHEM-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 79,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'356 Punkten tendiert. Die BACHEM-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,95 CHF an. Die BACHEM-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,95 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,45 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten BACHEM-Aktien beläuft sich auf 18'265 Stück.
Bei einem Wert von 86,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2026). Mit einem Zuwachs von 8,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 48,52 CHF fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 64,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,975 CHF je Aktie ausschütten.
BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BACHEM-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie
BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
12:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Montagmittag behauptet (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BACHEM von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|BACHEM Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von BACHEM (finanzen.ch)
|
13.11.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
09.11.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BACHEM von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
26.10.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.