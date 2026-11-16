BACHEM Aktie News: BACHEM am Montagmittag behauptet

Bei der BACHEM-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 79,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'356 Punkten tendiert. Die BACHEM-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,95 CHF an. Die BACHEM-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,95 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,45 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten BACHEM-Aktien beläuft sich auf 18'265 Stück.

Bei einem Wert von 86,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2026). Mit einem Zuwachs von 8,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 48,52 CHF fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 64,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,975 CHF je Aktie ausschütten.

BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BACHEM-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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