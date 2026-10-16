BACHEM Aktie News: BACHEM gibt am Vormittag ab

Die BACHEM-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 83,90 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'225 Punkten steht. Die BACHEM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,90 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'417 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 84,70 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,52 CHF am 19.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 42,17 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF. Im Vorjahr erhielten BACHEM-Aktionäre 0,900 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je BACHEM-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,40 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren