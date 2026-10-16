BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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16.10.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: Anleger schicken BACHEM am Freitagnachmittag ins Plus
Die Aktie von BACHEM zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 84,45 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von BACHEM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 84,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'283 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die BACHEM-Aktie bei 84,70 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 38'256 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2026 auf bis zu 84,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 0,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,52 CHF am 19.11.2025. Mit einem Kursverlust von 42,55 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF je Aktie ausschütten.
Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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