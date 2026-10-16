BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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16.10.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: Anleger schicken BACHEM am Freitagmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von BACHEM gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 83,70 CHF ab.
Der BACHEM-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 83,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'259 Punkten notiert. Der Kurs der BACHEM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,05 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'763 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 84,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,19 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Abschläge von 42,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,900 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 CHF je BACHEM-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je BACHEM-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,40 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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