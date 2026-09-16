BACHEM Aktie News: BACHEM macht am Vormittag Boden gut

Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 77,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'487 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die BACHEM-Aktie bei 78,25 CHF. Bei 77,55 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'627 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,25 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 6,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die BACHEM-Aktie mit einem Verlust von 37,72 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.

Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte BACHEM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. BACHEM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie in den BACHEM-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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