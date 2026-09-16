BACHEM Aktie News: BACHEM verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 76,90 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'511 Punkten steht. Bei 76,80 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,55 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 20'590 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.05.2026 bei 83,25 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die BACHEM-Aktie mit einem Verlust von 36,91 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 CHF, nach 0,900 CHF im Jahr 2025.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BACHEM einen Gewinn von 2,40 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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