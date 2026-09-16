BACHEM Aktie News: BACHEM tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

Mit einem Wert von 77,60 CHF bewegte sich die BACHEM-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'537 Punkten notiert. Die BACHEM-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,25 CHF an. Bei 77,55 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,55 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'947 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,25 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 48,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.

BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. BACHEM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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