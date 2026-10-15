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15.10.2026 09:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag im Minus

BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BACHEM. Der BACHEM-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 81,80 CHF.

BACHEM
83.38 CHF 2.76%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die BACHEM-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 81,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'067 Punkten liegt. Die BACHEM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,80 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,00 CHF. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'357 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 84,10 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BACHEM-Aktie mit einem Kursplus von 2,81 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BACHEM-Aktie 68,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte BACHEM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BACHEM ein EPS in Höhe von 2,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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