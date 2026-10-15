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15.10.2026 16:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM macht am Nachmittag Boden gut

BACHEM Aktie News: BACHEM macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von BACHEM gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 82,70 CHF zu.

BACHEM
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Die BACHEM-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 82,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'152 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die BACHEM-Aktie bei 84,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 50'631 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,69 Prozent. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,33 Prozent.

Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF je Aktie ausschütten.

BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BACHEM-Aktie in Höhe von 2,40 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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