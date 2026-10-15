BACHEM Aktie News: BACHEM am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 82,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'026 Punkten liegt. Bei 83,50 CHF erreichte die BACHEM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 82,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 26'417 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 84,10 CHF. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 1,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BACHEM-Aktie 70,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BACHEM-Aktie in Höhe von 2,40 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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