BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Vormittag an Boden

Um 09:28 Uhr sprang die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 76,90 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'406 Punkten notiert. Die BACHEM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,15 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten BACHEM-Aktien beläuft sich auf 3'308 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,25 CHF erreichte der Titel am 08.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BACHEM-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 48,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 58,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF. Im Vorjahr erhielten BACHEM-Aktionäre 0,900 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BACHEM ein EPS in Höhe von 2,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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