BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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15.09.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BACHEM. Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 77,15 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 77,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'451 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die BACHEM-Aktie bei 77,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,90 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 15'337 BACHEM-Aktien umgesetzt.
Am 08.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BACHEM-Aktie. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BACHEM ein EPS in Höhe von 2,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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