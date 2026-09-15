BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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15.09.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagmittag gefragt
Die Aktie von BACHEM zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BACHEM legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 77,35 CHF.
Die BACHEM-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 77,35 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'404 Punkten liegt. Die BACHEM-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,35 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,90 CHF. Zuletzt wechselten 9'353 BACHEM-Aktien den Besitzer.
Am 08.05.2026 markierte das Papier bei 83,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 7,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BACHEM-Aktie 59,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.
Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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