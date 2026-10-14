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14.10.2026 09:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag mit Kursplus

BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BACHEM. Das Papier von BACHEM legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 81,50 CHF.

BACHEM
81.14 CHF 1.91%
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Das Papier von BACHEM konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 81,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'767 Punkten tendiert. Der Kurs der BACHEM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 82,10 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,15 CHF. Bisher wurden heute 6'504 BACHEM-Aktien gehandelt.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 84,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 3,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,52 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 40,47 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte BACHEM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BACHEM einen Gewinn von 2,40 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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