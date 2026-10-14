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14.10.2026 12:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BACHEM. Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 81,85 CHF.

BACHEM
82.78 CHF 2.02%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 81,85 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'913 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die BACHEM-Aktie bei 82,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 81,15 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 12'975 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 84,10 CHF. Mit einem Zuwachs von 2,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 68,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BACHEM ein EPS in Höhe von 2,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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