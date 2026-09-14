BACHEM Aktie News: BACHEM schiebt sich am Montagvormittag vor

Um 09:28 Uhr ging es für das BACHEM-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 77,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'582 Punkten liegt. In der Spitze gewann die BACHEM-Aktie bis auf 77,60 CHF. Bei 76,95 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'532 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.05.2026 bei 83,25 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BACHEM-Aktie mit einem Kursplus von 7,28 Prozent wieder erreichen. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 37,47 Prozent Luft nach unten.

Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie in den BACHEM-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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