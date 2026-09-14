BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.09.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM schiebt sich am Montagvormittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BACHEM. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 77,60 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das BACHEM-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 77,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'582 Punkten liegt. In der Spitze gewann die BACHEM-Aktie bis auf 77,60 CHF. Bei 76,95 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'532 BACHEM-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.05.2026 bei 83,25 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BACHEM-Aktie mit einem Kursplus von 7,28 Prozent wieder erreichen. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 37,47 Prozent Luft nach unten.
Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie in den BACHEM-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie
BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
10:02
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BACHEM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM schiebt sich am Montagvormittag vor (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM gibt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Verluste in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse Zürich in Rot: SPI fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.