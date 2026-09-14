BACHEM Aktie News: BACHEM am Montagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr ging es für das BACHEM-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 77,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'598 Punkten liegt. Die BACHEM-Aktie legte bis auf 78,65 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 76,95 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 34'982 BACHEM-Aktien.

Bei 83,25 CHF markierte der Titel am 08.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (48,52 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 37,35 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,40 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren