BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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14.09.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Montagnachmittag gesucht
Die Aktie von BACHEM gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 77,45 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das BACHEM-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 77,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'598 Punkten liegt. Die BACHEM-Aktie legte bis auf 78,65 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 76,95 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 34'982 BACHEM-Aktien.
Bei 83,25 CHF markierte der Titel am 08.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (48,52 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 37,35 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,40 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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