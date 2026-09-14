BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 77,15 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'624 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die BACHEM-Aktie bei 78,65 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,95 CHF. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 6'503 Aktien.

Am 08.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BACHEM-Aktie mit einem Kursplus von 7,91 Prozent wieder erreichen. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 37,11 Prozent Luft nach unten.

BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,40 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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