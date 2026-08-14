BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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14.08.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt
Die Aktie von BACHEM gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 75,50 CHF zu.
Um 09:28 Uhr wies die BACHEM-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 75,50 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die BACHEM-Aktie bei 75,75 CHF. Bei 75,75 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 234 Stück gehandelt.
Am 08.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,25 CHF an. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 9,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,52 CHF am 19.11.2025. Mit einem Kursverlust von 35,74 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,37 CHF je Aktie in den BACHEM-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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