BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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14.08.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BACHEM. Zuletzt konnte die Aktie von BACHEM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 75,30 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 75,30 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'266 Punkten liegt. Bei 75,75 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 75,75 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BACHEM-Aktien beläuft sich auf 13'737 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2026 bei 83,25 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BACHEM-Aktie somit 9,55 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 48,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
BACHEM-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,900 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.
BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,37 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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