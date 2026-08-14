BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von BACHEM legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 75,65 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'379 Punkten steht. Der Kurs der BACHEM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 75,75 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,75 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'574 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,25 CHF) erklomm das Papier am 08.05.2026. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 9,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,37 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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