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13.11.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von BACHEM. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der BACHEM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 80,60 CHF.
Mit einem Kurs von 80,60 CHF zeigte sich die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 21'211 Punkten liegt. In der Spitze gewann die BACHEM-Aktie bis auf 80,65 CHF. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 80,35 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 80,65 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 836 BACHEM-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.10.2026 bei 86,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,70 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,975 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der BACHEM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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