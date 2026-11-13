BACHEM Aktie News: BACHEM verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

Mit einem Kurs von 80,60 CHF zeigte sich die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 21'211 Punkten liegt. In der Spitze gewann die BACHEM-Aktie bis auf 80,65 CHF. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 80,35 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 80,65 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 836 BACHEM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.10.2026 bei 86,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,70 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,975 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der BACHEM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren