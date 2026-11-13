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13.11.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM verliert am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BACHEM. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 79,60 CHF.
Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 79,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'236 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BACHEM-Aktie bisher bei 79,35 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,65 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 15'350 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 20.10.2026 markierte das Papier bei 86,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BACHEM-Aktie 39,05 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,975 CHF aus.
BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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