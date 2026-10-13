BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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13.10.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 80,75 CHF ab.
Die BACHEM-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 80,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'835 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die BACHEM-Aktie bis auf 80,15 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,25 CHF. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 1'450 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. 4,15 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,52 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BACHEM-Aktie 39,91 Prozent sinken.
Nach 0,900 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 CHF je BACHEM-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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