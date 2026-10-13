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13.10.2026 16:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag in Rot

BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag in Rot

Die Aktie von BACHEM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 80,75 CHF.

BACHEM
79.62 CHF -0.55%
Kaufen Verkaufen

Die BACHEM-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 80,75 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'732 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der BACHEM-Aktie ging bis auf 80,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,25 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'398 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 84,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,15 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,52 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 39,91 Prozent Luft nach unten.

BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Experten taxieren den BACHEM-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,40 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’403.27 8.95 SBGBEU
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Long 13’420.66 19.68 SJBMDU
Long 13’124.71 13.95 S5BOUU
Long 12’555.78 8.90 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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