BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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13.10.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM macht am Dienstagmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BACHEM. Zuletzt stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 81,05 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 81,05 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der BACHEM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,30 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,25 CHF. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 8'061 Aktien.
Bei 84,10 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,40 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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