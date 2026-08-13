BACHEM Aktie News: BACHEM am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die BACHEM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 75,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'472 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BACHEM-Aktie bisher bei 75,85 CHF. Bei 74,45 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46'534 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,25 CHF. Mit einem Zuwachs von 10,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 48,52 CHF fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 55,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 CHF.

Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte BACHEM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,37 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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