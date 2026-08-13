BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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13.08.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BACHEM. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 74,75 CHF zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von BACHEM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 74,75 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. Die BACHEM-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,85 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,45 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten BACHEM-Aktien beläuft sich auf 28'770 Stück.
Am 08.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 11,37 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,52 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.
Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,37 CHF je BACHEM-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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