BACHEM Aktie News: BACHEM am Montagmittag mit Abschlägen

Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 73,95 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'028 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die BACHEM-Aktie bei 72,85 CHF. Bei 74,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 28'860 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Bei 83,25 CHF erreichte der Titel am 08.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 11,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,52 CHF ab. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 52,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte BACHEM am 30.07.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von BACHEM rechnen Experten am 29.07.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,36 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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