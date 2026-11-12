BACHEM Aktie News: BACHEM am Donnerstagnachmittag mit Einbussen

Die BACHEM-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 79,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'274 Punkten steht. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 79,50 CHF ein. Bei 80,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 26'865 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 86,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2026). Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 7,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 48,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,975 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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