BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag mit roter Tendenz

Die BACHEM-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 79,95 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'634 Punkten liegt. Bei 79,95 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,95 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'709 BACHEM-Aktien.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 84,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,19 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BACHEM-Aktie 39,31 Prozent sinken.

Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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