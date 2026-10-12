Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’833 0.3%  SPI 19’598 0.3%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’210 0.5%  Euro 0.9314 0.2%  EStoxx50 6’208 0.6%  Gold 4’176 -0.4%  Bitcoin 69’544 0.2%  Dollar 0.8325 0.2%  Öl 104.5 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Microsoft-Aktie etwas fester: Konzernchef Nadella warnt vor unkontrollierbarer KI
Amazon-Aktie etwas fester: Konzern verhandelt über milliardenschwere KI-Übernahme
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
ETF Sparplan

BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 09:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag mit roter Tendenz

BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von BACHEM gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BACHEM gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 79,95 CHF abwärts.

BACHEM
80.06 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

Die BACHEM-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 79,95 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'634 Punkten liegt. Bei 79,95 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,95 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'709 BACHEM-Aktien.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 84,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,19 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BACHEM-Aktie 39,31 Prozent sinken.

Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren


Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?