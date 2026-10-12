BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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12.10.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von BACHEM zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 80,70 CHF zu.
Die BACHEM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 80,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'668 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die BACHEM-Aktie bis auf 81,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,95 CHF. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28'355 Stück gehandelt.
Am 23.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,52 CHF am 19.11.2025. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 66,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je BACHEM-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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