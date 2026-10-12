BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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12.10.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von BACHEM gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BACHEM-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 79,95 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die BACHEM-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 79,95 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'579 Punkten steht. Im Tief verlor die BACHEM-Aktie bis auf 79,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,95 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'435 BACHEM-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 84,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 4,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,52 CHF am 19.11.2025. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 39,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 CHF.
Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte BACHEM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.
Experten taxieren den BACHEM-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,40 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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