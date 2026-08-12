BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von BACHEM gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 74,25 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'466 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die BACHEM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,25 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,25 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'086 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BACHEM-Aktie 12,12 Prozent zulegen. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,52 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BACHEM-Aktie 53,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,37 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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