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12.08.2026 16:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag im Minusbereich

BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BACHEM. Der BACHEM-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 73,90 CHF.

BACHEM
73.64 CHF -2.07%
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Um 16:28 Uhr fiel die BACHEM-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 73,90 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'386 Punkten steht. Bei 72,75 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,25 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 21'846 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,25 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BACHEM-Aktie somit 11,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BACHEM-Aktie 34,34 Prozent sinken.

Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF je Aktie ausschütten.

Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BACHEM veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,37 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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