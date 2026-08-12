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BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729

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12.08.2026 12:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM verliert am Mittwochmittag

BACHEM Aktie News: BACHEM verliert am Mittwochmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 73,45 CHF ab.

BACHEM
73.64 CHF -2.07%
Kaufen Verkaufen

Die BACHEM-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 73,45 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'408 Punkten steht. Die BACHEM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,75 CHF ab. Bei 74,25 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'923 BACHEM-Aktien.

Am 08.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 11,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,52 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 33,94 Prozent Luft nach unten.

Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.

Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BACHEM veröffentlicht werden. Am 09.03.2028 wird BACHEM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,37 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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