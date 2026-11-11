BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag höher

Um 09:28 Uhr stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 80,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'166 Punkten steht. In der Spitze legte die BACHEM-Aktie bis auf 80,40 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 80,40 CHF. Bisher wurden heute 1'332 BACHEM-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,00 CHF) erklomm das Papier am 20.10.2026. Mit einem Zuwachs von 7,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 39,58 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,967 CHF.

Die BACHEM-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Experten taxieren den BACHEM-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,49 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren