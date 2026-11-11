BACHEM Aktie News: BACHEM legt am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 80,85 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'156 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die BACHEM-Aktie bis auf 81,05 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 16'837 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Am 20.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 6,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,967 CHF aus.

BACHEM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BACHEM-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,49 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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