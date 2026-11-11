BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 80,15 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'103 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die BACHEM-Aktie bei 80,45 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 80,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 9'670 BACHEM-Aktien.

Am 20.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BACHEM-Aktie somit 6,80 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,52 CHF. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 65,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,900 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,967 CHF je BACHEM-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der BACHEM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,49 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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