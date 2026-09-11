BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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11.09.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM legt am Freitagvormittag zu
Die Aktie von BACHEM gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BACHEM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 80,05 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die BACHEM-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'463 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die BACHEM-Aktie sogar auf 80,25 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,15 CHF. Bisher wurden heute 3'005 BACHEM-Aktien gehandelt.
Am 08.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,39 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 CHF.
Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BACHEM veröffentlicht werden. Am 09.03.2028 wird BACHEM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,40 CHF je BACHEM-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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