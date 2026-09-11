BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag im Minusbereich

Die BACHEM-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 76,20 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die BACHEM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,05 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,15 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34'964 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Bei 83,25 CHF erreichte der Titel am 08.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 48,52 CHF fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 36,33 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,900 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 CHF je BACHEM-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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