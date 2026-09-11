BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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11.09.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM gibt am Freitagmittag ab
Die Aktie von BACHEM gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 77,95 CHF ab.
Die BACHEM-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 77,95 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'519 Punkten steht. In der Spitze fiel die BACHEM-Aktie bis auf 77,70 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 79,15 CHF. Bisher wurden via SIX SX 19'169 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.05.2026 bei 83,25 CHF. 6,80 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 48,52 CHF fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 37,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF. Im Vorjahr erhielten BACHEM-Aktionäre 0,900 CHF je Wertpapier.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BACHEM-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BACHEM einen Gewinn von 2,40 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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