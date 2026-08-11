BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die BACHEM-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 74,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'610 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte BACHEM-Aktie bei 73,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 819 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Bei 83,25 CHF markierte der Titel am 08.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,12 Prozent. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 53,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BACHEM einen Gewinn von 2,37 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren