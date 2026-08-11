BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Das Papier von BACHEM konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 74,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'571 Punkten steht. Die BACHEM-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,95 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'796 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 83,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 35,22 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 CHF, nach 0,900 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. BACHEM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,37 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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